Γεννήθηκε μονόχρωμη καμηλοπάρδαλη! (εικόνες)

Πρόκειται για τη μοναδική μονόχρωμη καμηλοπάρδαλη στον κόσμο, σύμφωνα με τους ιθύνοντες του ζωολογικού κήπου Brights Zoo στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Στο ζωολογικό κήπο Brights Zoo στο Τενεσί των ΗΠΑ γεννήθηκε μια καμηλοπάρδαλη που δεν διαθέτει καμία κηλίδα στο σώμα της. Πρόκειται για μια καφέ θηλυκή καμηλοπάρδαλη η οποία σύμφωνα με τα στελέχη του ζωολογικού κήπου είναι η μοναδική μονόχρωμη καμηλοπάρδαλη στον κόσμο. Άλλη μια μονόχρωμη καμηλοπάρδαλη είχε γεννηθεί σε ζωολογική κήπο της Ιαπωνίας τη δεκαετία του 1970 αλλά δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Οι κηλίδες είναι υψίστης σημασίας για την επιβίωση της καμηλοπάρδαλης αφού καμουφλάρουν τα ζώα από αρπακτικά στις σαβάνες της Αφρικής. Όμως έχει διαπιστωθεί ότι εκτός από το καμουφλάζ οι κηλίδες παίζουν και άλλους σημαντικούς ρόλους. Κάτω από κάθε κηλίδα υπάρχει ένα εξελιγμένο δίκτυο αιμοφόρων αγγείων που διακλαδίζονται σε μικρότερα αγγεία που βοηθούν στην απελευθέρωση της θερμότητας του σώματος.

«Οι άγριοι πληθυσμοί εξαφανίζονται σιωπηλά, με το 40% του πληθυσμού της άγριας καμηλοπάρδαλης να έχει χαθεί μόνο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες», αναφέρει ο Τόνι Μπράιτ, ιδρυτής του ζωολογικού κήπου που διοργανώνει online ψηφοφορία για το όνομα της συμπαθητικής και σίγουρα ξεχωριστής καμηλοπάρδαλης.

