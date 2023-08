Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Ο Μήτογλου χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Διπλό το πλήγμα για την Εθνική μας, καθώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση και θα συνεχίσει με 11 παίκτες.

Μεγάλος άτυχος ο Ντίνος Μήτογλου που χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Ο διεθνής φόργουορντ υποβλήθηκε σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο μετά από τραυματισμό του σε φάση προπόνησης της Εθνικής Ανδρών και όπως προέκυψε έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα βάσης μικρού δακτύλου στο αριστερό χέρι.

Ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Δημήτρη Ιτούδη και τέθηκε εκτός διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν μπορεί καν να τον αντικαταστήσει. Κι αυτό διότι οι ομάδες της διοργάνωσης είχαν δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο ως και 24 ώρες πριν την έναρξη (δηλαδή μέχρι τις 11:00 της Πέμπτης, 24 Αυγούστου).

Δεδομένου ωστόσο ότι η ατυχία με τον Μήτογλου ήρθε την τελευταία στιγμή, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν μπορεί να πάρει άλλον στη θέση του και αναγκαστικά η Εθνική θα κατέβει με 11άδα στο Μουντομπάσκετ.

