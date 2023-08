Τεχνολογία - Επιστήμη

Σκυλακάκης κατά Copernicus: “Βλέπει” ως καμένες ακόμη και “πράσινες” περιοχές

Τι αναφέρει το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον χρόνο και τις μεθόδους αποτίμησης της καμένης έκτασης.

Σε αμφισβήτηση των δεδομένων για τις καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα, από την ευρωπαϊκή υπηρσία Copernicus προχωρά η Κυβέρνηση, μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου επισημαίνει ότι «μετά την καταστολή των πυρκαγιών θα γίνει η αποτίμηση της συνολικά καμένης έκτασης» και σημειώνει ότι στον Έβρο, «στις πρώτες εκτιμήσεις έχουν συμπεριληφθεί ως καμένες, μεγάλες νησίδες και συστάδες ζωντανής δασικής βλάστησης εντός της εξωτερικής περιμέτρου της συνολικά καείσας έκτασης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πραγματική αποτίμηση της έκτασης των εξ’ ορισμού αρνητικών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας, μπορεί να γίνει -και θα γίνει- μόνο μετά την οριστική καταστολή τους.

Η αποτίμηση αυτή, δεν μπορεί να γίνει μόνο από δορυφορικές εικόνες -που είναι οι μόνες που είναι στη φάση αυτή διαθέσιμες- οι οποίες λόγω χαμηλής ευκρίνειας, αλλά και ύπαρξης καπνού (αφού αρκετά περιστατικά πυρκαγιών βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη), εμπεριέχουν, αναπόφευκτα, σημαντικό περιθώριο λάθους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου στις πρώτες εκτιμήσεις έχουν συμπεριληφθεί ως καμένες, μεγάλες νησίδες και συστάδες ζωντανής δασικής βλάστησης εντός της εξωτερικής περιμέτρου της συνολικά καείσας έκτασης.

Σε κάθε περίπτωση, η έκταση των καμένων εκτάσεων, φέτος, θα είναι σημαντική, αλλά απαιτείται επιστημονική αξιολόγηση όχι μόνο των ποσοτικών, αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις πολιτικές, που εφαρμόστηκαν και τη μελλοντική διαφοροποίησή τους.

Σε ό,τι αφορά στο φαινόμενο, διεθνώς, είναι σαφές, ότι υπάρχει έξαρση των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα στη Μεσόγειο. Ενδεικτικά, στην Πορτογαλία ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων, από 864.219 στρέμματα το χρονικό διάστημα 2007-2016, ανήλθε σε 1.391.475 στρέμματα το χρονικό διάστημα 2017-2022. Αντιστοίχως, στην Ισπανία από 767.890 στρέμματα, ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων έφτασε τα 1.261.445 στρέμματα, στην Γαλλία τα καμένα στρέμματα από 96.849 διαμορφώθηκαν, κατά μέσο όρο, σε 147.660, στην Ιταλία από 771.409 σε 822.720 κ.ο.κ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζουν -σε σημαντικό βαθμό- το μέγεθος των επιπτώσεων, με ακραίο παράδειγμα αυτό της Πορτογαλίας, η οποία είχε μέσο όρο (2007-2016) καμένων εκτάσεων 864.219 στρέμματα και μόνον το 2017 έφτασαν τα 5.406.300 στρέμματα. Επίσης, η Ισπανία το 2022 ξεπέρασε τα 3.000.000 στρέμματα, ενώ η Ιταλία το 2021 ξεπέρασε τα 1.500.000 στρέμματα.

Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό που προέχει, τώρα, είναι η πλήρης καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, όμως, εργάζεται τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την άμεση αντίδραση, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία, αναφορικά με την υλοποίηση των μέτρων και των έργων προστασίας και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών».

