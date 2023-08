Life

“Η Μάγισσα”: Ποια είναι η Κυπριανή; (εικόνες)

Γνωρίστε μία απο της ηρωίδες της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

Η Κυπριανή (Θέμις Μπαζάκα) είναι η μάνα του Σπήλιου Γερακάρη. Μετά τον θάνατο του άντρα της, ξαναπαντρεύτηκε έναν άρχοντα από την Αρεόπολη, γεγονός που διατάραξε συθέμελα τη σχέση της με τον γιο της.

Είναι μια γυναίκα έξυπνη, σκληρή και ατρόμητη, που καταφέρνει να επιβάλλεται στους άλλους.

Τι θα προκαλέσει η παρουσία της στο σπίτι των Γερακάρηδων; Με ποιους παλιούς δαίμονες θα χρειαστεί να παλέψει;

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions





