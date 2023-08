Πολιτική

Μητσοτάκης – Μόντι: Ελλάδα και Ινδία αναβαθμίζουν τη σχέση τους σε στρατηγική

«Μεγάλο το φάσμα των κοινών διμερών συμφερόντων», τόνισε ο Μητσοτάκης. «Μπορούμε να ανυψώσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία», δήλωσε ο Μόντι.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή να σας υποδέχομαι 4 δεκαετίες μετά την τελευταία επίσκεψη Ινδού ηγέτη στη χώρα μας. Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί καινούργια αφετηρία στις σχέσεις Ελλάδος και Ινδίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Έχουμε τη μεγάλη χαρά να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε στρατηγική σχέση. Ελλάδα και Ινδία είναι έτοιμες να πορευθούν δίπλα δίπλα», συνέχισε.

«Διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μας έχουν βελτιωθεί. Είναι τόσα περισσότερα αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Από την οικονομία και την άμυνα ως τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τη συνεργασία στον αγροτικό τομέα μέχρι την από κοινού άμυνα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ για την αλληλεγγύη σας», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι μεγάλο το φάσμα των κοινών διμερών συμφερόντων μας. Οι σημερινές δυνατότητες να μετατραπούν σε χειροπιαστές πραγματικότητες», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι συμφώνησαν ότι συμπλέουν απόλυτα στη προσήλωση τους στο διεθνές δίκαιο και στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.

«Εντατικοποιώντας τις διακρατικές οικονομικές επαφές, συζητήσαμε για να υπάρχει απευθείας αεροπορική σύμβαση», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως υπάρχει πολύ δυναμική ινδική κοινότητα που ζει στην Ελλάδα. «Το κράτος διαθέτει το μέγεθος ασιατικού γίγαντα, το δικό μας αποτελεί τη δυναμική ανατολική πύλη της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ινδία έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου», ανέφερε και έδωσε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του νοτίου πεδίου της Σελήνης από ινδικό σκάφος ενώ για τη χώρα μας υπογράμμισε πως αφήσαμε πίσω την κρίση, σύντομα θα ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. «Διαμορφώνεται σε νέο παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό. Αποτελεί νέα οικονομική, ενεργειακή και εμπορική γέφυρα», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Ινδού ομόλογού του να επισκεφτεί την Ινδία.

Μόντι: Μπορούμε να ανυψώσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία

Ο Ναρέντρα Μόντι εκ μέρους του λαού της Ινδίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων στις πυρκαγιές στην Ελλάδα. «Ελλάδα και Ινδία είναι φυσιολογικό να έχουν φιλική σχέση. Έχουν πανάρχαιες σχέσεις εμπορικές και πολιτιστικές. Η βάση των σχέσεων μας είναι δυνατή και πανάρχαια» ανέφερε.

Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν συνέργεια σε μία σειρά από θέματα. «Ως φίλοι αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τα αισθήματα του άλλου. Σήμερα αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε την σχέση μας σε στρατηγική. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στην άμυνα, στην ασφάλεια, στις υποδομές, στην παιδεία. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε και τις στρατιωτικές σχέσεις και τις αμυντικές μας βιομηχανίες», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μόντι τόνισε πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για το διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου μέχρι το 2030. «Μπορούμε να ανυψώσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας σημείωσε πως σύντομα θα υπογραφεί συμφωνία κινητικότητας και μετανάστευσης. «Θα προωθήσουμε τον πολιτισμό και τις μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα», συνέχισε ενώ είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις εμπορικές συμφωνίες της Ινδίες.

«Είμαι ευγνώμων προς τον πρωθυπουργό για τις ευχές του και γιατί ενθαρρύνει την προεδρία της Ινδίας στο G20», επισήμανε ο κ. Μόντι.

«Και οι δύο χώρες έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στο χώρο της Δημοκρατίας. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και το λαό της Ελλάδας για τη θερμή φιλοξενία σε αυτή την όμορφη και ιστορική πόλη, στην Αθήνα», ανέφερε ο Ινδός Πρωθυπουργός.

