ΔΥΠΑ: “Ημέρες Καριέρας” στην Θεσσαλονίκη

Πότε επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη οι “Ημέρες Καριέρας” της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 20η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο The Met (26ης Οκτωβρίου 48, 54627) από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή 80 επιχειρήσεων που προσφέρουν περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας.

Ο στόχος των «Ημερών Καριέρας» είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους όσους αναζητούν εργασία να συναντηθούν – απευθείας και χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού – με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συμβουλευτικής από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ, σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως η δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού, κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη, κ.λπ.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ πατήστε ΕΔΩ

