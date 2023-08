Υγεία - Περιβάλλον

Καλαμάτα: Καυστική ουσία “έστειλε” 5 εργαζόμενους στο Νοσοκομείο

Ανησυχία προκλήθηκε στους υπάλληλους, μετά την επαφή με την ουσία, σε φαρμακοποθήκη συνεταιρισμού φαρμακοποιών.

Πέντε εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή πρώτων βοηθειών, όταν ήρθαν σε επαφή και εισέπνευσαν καυστική ουσία, ανακοίνωσε το Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων Μεσσηνίας.

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην αποθήκη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου και ζητά από την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΕΦΚΑ και τους αρμόδιους φορείς να διαλευκάνουν τις συνθήκες.

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε προχθές 23 Αυγούστου στην αποθήκη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ., όταν δοχείο με καυστική ουσία άνοιξε από άγνωστη αιτία και χύθηκε κατά την μεταφορά του. Το αποτέλεσμα ήταν 5 εργαζόμενοι που ήρθαν σε επαφή μαζί του ή εισέπνευσαν τις αναθυμιάσεις να νιώσουν δυσφορία και να χρειαστεί να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες, όπου παρέμειναν προληπτικά για παρακολούθηση.

Σε τέτοιους ευαίσθητους επαγγελματικούς χώρους η ελλιπής εκπαίδευση για τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, οι περικοπές στα μέτρα προστασίας σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.

Καλούμε την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΕΦΚΑ Καλαμάτας και όλους τους αρμόδιους φορείς να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους για να διαλευκανθούν οι συνθήκες για το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα.

Για την αποτροπή ατυχημάτων σε εργασιακούς χώρους όπως οι φαρμακαποθήκες, όπου φυλάσσονται επικίνδυνες και καυστικές ουσίες, με πιθανές πολύ σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των εργαζομένων και τη δημόσια υγεία, απαιτούμε:

Την εκπαίδευση των εργαζομένων για τη διαχείριση επικίνδυνων, καυστικών και εύφλεκτων υλικών

Την παροχή ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες

Την απαραίτητη διαμόρφωση των χώρων φύλαξης τέτοιων ουσιών για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά τους.

