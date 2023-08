Αθλητικά

Οπαδική βία: Επίθεση σε 14χρονους - Πως τους έστησε παγίδα ομάδα 9 ατόμων

Πως οι δράστες ξεγέλασαν τα θύματα τους, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Συλλήψεις ενός ενήλικου και δύο ανήλικων. Η ενέδρα, η ληστεία και ο άγριος ξυλοδαρμός.

Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες 19, 16 και 14 ετών, κατηγορούμενοι για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί οπαδικής βίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 23 Αυγούστου 2023, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 23-8-2023, σε προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος της Νέας Ιωνίας, ομάδα εννέα ατόμων βιαιοπράγησαν σε βάρος δύο ανηλίκων, 14 ετών, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν από την κατοχή τους ένα κινητό τηλέφωνο και ένα ρολόι χειρός.

Όπως προέκυψε στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, οι δράστες, έχοντας αποκτήσει επαφή μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με τα θύματα, με το πρόσχημα κοινών αθλητικών προτιμήσεων, ενώ στην πραγματικότητα ήταν οπαδοί διαφορετικής αθλητικής ομάδας, πρότειναν στους δύο ανήλικους να συναντηθούν στο σταθμό ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας, όπου τους ανέμεναν δύο άτομα, οι οποίοι τους οδήγησαν στο σημείο όπου έλαβε χώρα η επίθεση.

Οι 14χρονοι τραυματίες μεταφέρθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Άμεσα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τρεις εκ των δραστών να κινούνται στην περιοχή και αφού τους προσήγαγαν, αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν.

Σε επακόλουθη έρευνα εντοπίστηκε πλησίον του σημείου της επίθεσης και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στον πατέρα του κατόχου του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

