Αττική - Πυρόπληκτοι: Άρχισε η καταγραφή ζημιών

Που μπορούν να απευθύνονται οι πυροθαθείς από τις φωτιές των τελευταίων ημερών στην Πάρνηθα, αναλόγως της περιοχής όπου βρίσκονται τα σπίτια κι οι επιχειρήσεις τους.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ξεκίνησε η καταγραφή και αποτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, μπορούν να απευθύνονται για καταγραφή ζημιών: βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν, για ζημιές που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες.

Για πληροφορίες και καταγραφή ζημιών, οι πληγέντες (επιχειρήσεις όπου είναι αρμόδια η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής), μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2132047096 & 2132047086. Για αιτήσεις και καταγραφή ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΕΛΓΑ, μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (ΕΛΓΑ) ο οποίος εδρεύει στον εκάστοτε Δήμο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Aνατολικής Αττικής, γίνεται γνωστό ότι οι επιχειρήσεις, οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου 2023 στον Δήμο Αχαρνών θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα, αίτηση στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για αυτοψία και εκτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφόρηση στον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής (grppna@patt.gov.gr) ή εναλλακτικά στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής (213 2005122-24).

