Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλία - Κλιματική αλλαγή: Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή μέρα στο Μιλάνο εδώ και 260 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε στο Μιλάνο την περασμένη Τετάρτη.

-

Η προχθεσινή Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα στο Μιλάνο εδώ και 260 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή υπηρεσία της Λομβαρδίας για την προστασία του περιβάλλοντος (ARPA).

Η εν λόγω υπηρεσία (ARPA) ανακοίνωσε πως η μέση θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας αυτής ήταν 33 βαθμοί Κελσίου, 0,2 βαθμό πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί στις 11 Αυγούστου 2003.

Τα δεδομένα της θερμοκρασίας άρχισαν να καταγράφονται από το σταθμό Μπρέρα του Μιλάνου το 1763.

Η περιφερειακή πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν μία από τις μεγάλες ιταλικές πόλεις που βρίσκονταν σε κόκκινο συναγερμό την περασμένη Τετάρτη, καθώς η χώρα συνέχιζε να πλήττεται από τον αντικυκλώνα με την ονομασία Νέρων.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε αναμένεται πως θα τελειώσει το κύμα καύσωνα και οι θερμοκρασίες θα πέσουν την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και 10 ως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

RSV - Abrysvo: Το πρώτο εμβόλιο για τον συγκυτιακό ιό

Οπαδική βία: Επίθεση σε 14χρονους - Πως τους έστησε παγίδα ομάδα 9 ατόμων

Καλαμάτα: Καυστική ουσία “έστειλε” 5 εργαζόμενους στο Νοσοκομείο