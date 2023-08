Κοινωνία

Φωτιές - ΕΕΣ: πολίτες και πυροσβέστες αναγνωρίζουν το σημαντικό του έργο (εικόνες)

Συγκίνηση προκαλούν τα "ευχαριστώ" πολιτών και εθελοντών προς τα μέλη του ΕΕΣ κατά την κατέσβεση πυρκαγιών στην Πάρνηθα.

Αμέτρητα είναι τα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν το τελευταίο διάστημα σε όλα τα πύρινα μέτωπα της χώρας με πρωταγωνιστές τους «Ήρωες της Διπλανής Πόρτας», τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), τα οποία αναδεικνύουν το μεγαλείο της προσφοράς των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. σε όλες τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην Αγία Παρασκευή Μενιδίου όταν κάτοικος που είχε υποστεί εγκαύματα από τη σκληρή μάχη με τις φλόγες για να σώσει το σπίτι του φίλησε τα χέρια του εθελοντή Σαμαρείτη-Διασώστη που έσπευσε να προσφέρει τις Πρώτες Βοήθειες, αναφέροντας χαρακτηριστικά «σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την βοήθεια σας, ξέρω πολύ καλά τι σταυρό κουβαλάτε, είμαστε υπερήφανοι που σας έχουμε δίπλα μας μέσα στην κόλαση που ζούμε».

Μία ακόμα έντονη συγκινησιακά στιγμή εκτυλίχθηκε, στο ίδιο σημείο, όταν εθελόντρια του Ε.Ε.Σ. ρώτησε πυροσβέστη αν χρειάζεται δάκρυα (κολλύριο), καθώς τα ματιά του είχαν κοκκινήσει από την υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες, για να λάβει την απάντηση: «όχι κοπέλα μου δάκρυα σήμερα, από αύριο τα κλάματα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας και θα τα δούμε όλα καμένα. Σήμερα δεν κλαίμε, μόνο σβήνουμε και πρέπει να τα σβήσουμε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα δίπλα μας».

Τεράστια ήταν η προσφορά των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. και προς τους τετράποδους φίλους μας, οι οποίοι είτε εγκαταλείφθηκαν είτε χάθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του οικισμού Αγίας Παρασκευής Μενιδιού. Οι εθελοντές τα εντόπισαν και τα μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η κα Στέλλα, κάτοικος της περιοχής που έχασε το σκυλί της κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, ευχαρίστησε τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. που το εντόπισαν τρομοκρατημένο και το διέσωσαν, λέγοντας «Σας ευχαριστώ που καταφέρατε να σώσετε το σκυλάκι μου. Σας θαυμάζουμε, είναι τεράστιο και ιδιαίτερα σημαντικό το έργο σας.»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τους εκατοντάδες εθελοντές του που κινητοποιήθηκαν άμεσα σε όλη την χώρα για να συνδράμουν στα πύρινα μέτωπα, αποτελώντας τον πιο φωτεινό φάρο αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

