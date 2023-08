Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Προσωρινή κράτηση και κατ'οίκον περιορισμός για την αρπαγή και κράτηση 13 μεταναστών

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους τρεις συλληφθέντες και η δήλωση του δικηγόρου του οδηγού του οχήματος.

Ενώπιον της ανακρίτριας Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την κράτηση και μεταφορά εντός τρέιλερ 13 μεταναστών, που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν και οι 13 μετανάστες, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας ο Βασίλης Δεμίρης, συνήγορος του ιδιοκτήτη του οχήματος που εμφανίζεται σε βίντεο να έλκει το τρέιλερ, «προέκυψε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και της εισαγγελέως ως προς την επιβολή προσωρινής κρατήσεως».

«Τη διαφωνία αυτή καλείται να λύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εντός πέντε ημερών όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Μέχρι τότε έχει επιβληθεί ο όρος του κατ' οίκον περιορισμού, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της αφαίρεσης διαβατηρίου». Αναφορικά με το επίμαχο βίντεο ο κ. Δεμίρης δήλωσε: «Υπήρχε ένα ατυχές βίντεο για τους χαρακτηρισμούς τους οποίους χρησιμοποίησε (σ.σ. ο εντολέας μου) δηλώνει δια στόματός μου πλήρως μετανοημένος. Όλη του η οργή όμως και η αγανάκτηση έχει εξαντληθεί σ' αυτό το βίντεο. Δεν άσκησε ποτέ βία, δεν χρησιμοποίησε ποτέ οπλισμό, κάλεσε τις Αρχές ως όφειλε να κάνει και οι Αρχές έφτασαν στο σημείο. Θα αναμείνουμε με αγωνία την απόφασή του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Εντός τριών ημερών θα πρέπει να γίνει η πρόταση και να εισαχθεί από τον εισαγγελέα πρωτοδικών προς το Συμβούλιο και εντός πέντε ημερών θα πρέπει να υπάρχει και το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόταση του Εισαγγελέα που αποδίδεται στους τρεις συλληφθέντες αφορά τη διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια με ρατσιστικά κίνητρα σε συνδυασμό με αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού και συναυτουργία και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ τον ιδιοκτήτη του οχήματος βαρύνει και η κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

