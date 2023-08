Πέθανε η Χέρσα Παράντι (βίντεο)

Life

Θλίψη για την ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή από την θρυλική σειρά «Μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Θλίψη στην παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα σκόρπισε η είδηση θανάτου της Χέρσα Παράντι, ηθοποιού της εμβληματικής σειράς "Το μικρό σπίτι στο λιβάδι".

Η ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στο σπίτι του γιου της, Τζόναθαν ενώ όπως έγινε γνωστό είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο.

Η Χέρσα Παράντι γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1945 στη Berea του Οχάιο. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Berea το 1963, έπαιξε στο Cleveland Play House και στο περιφερειακό θέατρο, ενώ ήρθε στο Λος Άντζελες, όπου πήρε τον ρόλο της Stella, δίπλα στον Jon Voight σε μια παραγωγή του Streetcar Named Desire.

Η τηλεοπτική της καριέρα ξεκίνησε μ' ένα επεισόδιο της σειράς «Bearcats!» που προβλήθηκε το 1971. Στη συνέχεια και αφού ακολούθησαν μερικοί guest ρόλοι, η ηθοποιός πέρασε από οντισιόν για να υποδυθεί την Alice Garvey στο «Μικρό σπίτι στο λιβάδι», έναν ρόλο που την έκανε διάσημη στο κοινό.

Ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό John Peverall και είχε έναν γιο.

