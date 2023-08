Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο: Παραιτήθηκε ο διευθυντής

Η ανακοίνωση για την παραίτηση του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου.

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο, μία εβδομάδα μετά την κλοπή αντικειμένων από τις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου.

Χθες η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) ανακοίνωσε ότι ανέκρινε έναν άνδρα σχετικά με την αναφερόμενη κλοπή.

Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα κλοπή αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων και ημιπολύτιμων λίθων που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα π.Χ. έως τον 19ο αιώνα, υπογραμμίζοντας πως απέλυσε έναν υπάλληλο που θεωρείται υπεύθυνος. Σύμφωνα με το μουσείο, διαπιστώθηκε πως αντικείμενα συλλογών είχαν «εξαφανιστεί, κλαπεί ή υποστεί φθορές».

Το Βρετανικό Μουσείο είναι ένα από τα μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε όλον τον κόσμο. Σε αυτό φυλάσσονται μεταξύ άλλων τα περίφημα Γλυπτά του Παρθενώνα, παρά το διαχρονικό αίτημα της Αθήνας για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

