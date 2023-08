Πολιτική

Φωτιές: Ο Μητσοτάκης στην Πάρνηθα

Αυτοψία στις καμένες εκτάσεις δτην Πάρνηθα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Πάρνηθα επισκέπτεται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός προκειμένου να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής από τις πυρκαγιές, τόσο στις δασικές εκτάσεις όσο και στις περιουσίες των κατοίκων στην Πάρνηθα.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση στην Πάρνηθα είναι βελτιωμένη ότι φωτιά έκαιγε νωρίτερα στην Πάρνηθα μετά από αναζωπύρωση στο δυτικό μέτωπο. Ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και στη νοτιοδυτική πλευρά, κοντά στο Φρούριο της Φυλής.



Στην περιοχή επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 77 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 8 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα.

