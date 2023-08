Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ομάρ Ρίτσαρντς

Οι ερυθλόλευκοι ανακοίνωσαν το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα, τον Άγγλο αμυντικό, Ομάρ Ρίτσαρντς.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 25χρονο Άγγλο αμυντικό Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της οπισθοφυλακής.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο 25χρονος αριστερός μπακ γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998 στο Lewisham της Αγγλίας και σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Φούλαμ. Τον Ιούλιο του 2016 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ως ποδοσφαιριστής της Ρέντινγκ, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, με προπονητή τον Γιαπ Σταμ.

Πραγματοποίησε 104 συμμετοχές με τη Ρέντινγκ (τις 92 στην Championship) και τον Μάιο του 2021 υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας στη Μπάγερν Μονάχου. Τη σεζόν 2021-2022 με τους Βαυαρούς αγωνίστηκε 12 φορές στη Bundesliga, τέσσερις στο Champions League και μία στο Κύπελλο Γερμανίας.

Τον Ιούλιο του 2022 επέστρεψε στην Αγγλία, καθώς τον αγόρασε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον Οκτώβριο του 2019 έκανε ντεμπούτο με την εθνική Αγγλίας U21.

Ομάρ, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!».





