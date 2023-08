Πολιτική

Οπαδική βία - Οικονόμου: η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εγρήγορση με μηδενική ανοχή

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του για την οπαδική βία ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

“Η βία με αθλητικό υπόβαθρο δεν αφορά πια μόνο τα γήπεδα ή τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων” τονίζει σε ανάρτηση του στο Twitter ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή την επίθεση με οπαδικό κίνητρο σε βάρος δύο 14χρονων στη Νέα Ιωνία.

Ο Γιάννης Οικονόμου τονίζει ακόμη ότι η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε εγρήγορση με στόχο να βελτιώνεται συνεχώς σε επιχειρησιακό επίπεδο και με μηδενική ανοχή.

Αναλυτικά, ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε ανάρτηση του:

“Το γεγονός αυτό ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι η βία με αθλητικό υπόβαθρο δεν αφορά πια μόνο τα γήπεδα ή τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων και ότι βρίσκει πεδίο ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες.

Αγγίζει, πια, σχεδόν κάθε κοινωνικό χώρο και ταλαιπωρεί όλα τα κράτη. Ευρύτερα, η πανευρωπαϊκή δικτύωση των οργανωμένων οπαδών και η διασύνδεσή τους με το οργανωμένο έγκλημα και τον πολιτικό εξτρεμισμό ανησυχούν πρωτίστως τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο δραστικός περιορισμός της βίας με αθλητικό υπόβαθρο απαιτεί ολιστικό σχέδιο, με παρεμβάσεις πολιτικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και αστυνομικού χαρακτήρα.

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε εγρήγορση και υλοποιεί εντατικά το σχεδιασμό της τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και της επιτήρησης, όσο και σε εκείνο της καταστολής. Με συνεχή προσπάθεια, με στόχο να βελτιώνεται συνεχώς σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανυποχώρητα και με μηδενική ανοχή”.

