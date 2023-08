Αθλητικά

Άρης: Ο Πάλμα αποχαιρέτισε και φεύγει

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Άρη αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες και το επιτελείο της ομάδας και ετοιμάζει βαλίτσες.

Με την προπόνηση, που θα γίνει το πρωί του Σαββάτου (26/8) στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη ενόψει της αναμέτρησης με τη Λαμία (27/8, 19:15 – «Αθανάσιος Διάκος»), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Σήμερα, Παρασκευή, το πρόγραμμα περιλάμβανε απογευματινή προπόνηση στο «Δασυγένειο». Μία προπόνηση που έγινε υπό ιδιαίτερες συνθήκες μιας και ήταν η τελευταία με τον Λουίς Πάλμα παρόντα. Ο 23χρονος εξτρέμ από την Ονδούρα αποχαιρέτησε το τεχνικό επιτελείο, τους συμπαίκτες του και τους υπόλοιπους εργαζομένους, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Σέλτικ.

Από εκεί και πέρα, ο Χουλιάν Κουέστα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο Κίκε Σαβέριο έκανε θεραπεία και ατομικό και ο Ζαν Ζουλ Εμβοντό συνέχισε το δικό του πρόγραμμα θεραπείας. Κάτι που σημαίνει πως δύσκολα οι τρεις τους θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας.

