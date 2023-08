Αθλητικά

Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα: “Λευκή” ισοπαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας του Παναιτωλικού με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

-

«Λευκή» ισοπαλία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, στην πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής της Super League. Στην πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση στο εφετινό πρωτάθλημα ο Παναιτωλικός αρκέστηκε στο βαθμό της ισοπαλίας, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα παρέμεινε χωρίς ήττα, μετά το επιβλητικό 3-0 επί της Κηφισιάς στην 1η αγωνιστική.

Με το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα να κυλάει σε υποτονικό ρυθμό και χωρίς κάποια τελική από τις δύο ομάδες, ο Παναιτωλικός ανέβασε στροφές και στο 23΄ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ, όταν μετά από σέντρα του Καρέλη, ο Ντίαζ έγινε αποδέκτης μέσα στην περιοχή, απέφυγε δύο παίκτες τους ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά είδε το σουτ του να καταλήγει στον Κλέιμαν.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Παναιτωλικός απάντησε, αλλά ο Καπίνο είπε «όχι» στον Τζίνο. Στο 44΄ ο Ουρουγουανός του Παναιτωλικού ήταν και πάλι πρωταγωνιστής σε ευκαιρία των γηπεδούχων, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ είχε κατεβάσει ρολά και οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια ισόπαλες στο 0-0.

Στην επανάληψη και μετά το αδύναμο σουτ του Καρέλη στο 54΄, ο Έλληνας επιθετικός του Παναιτωλικού είχε στο 60΄ και δεύτερη ευκαιρία, αλλά το σουτ του αρχικά σταμάτησε στον Κλέιμαν και με δεύτερη προσπάθεια έφτασε κοντά στο 1-0, αλλά οι παίκτες του ΠΑΣ απέκρουσαν στη γραμμή. Στο 64΄ και για λίγα λεπτά ο ΠΑΣ «πάγωσε» τους γηπεδούχους, αλλά το VAR είχε διαφορετική άποψη. Ο Γκάρο βρήκε δίχτυα για τους φιλοξενούμενους, αλλά τελικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πέντρο προσπάθησε με τακουνάκι να χαρίσει το πρώτο τρίποντο της σεζόν στην ομάδα του, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθήνας)

KIΤΡΙΝΕΣ: Καρέλης - Εραμούσπε, Τζίμας, Παμλίδης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Καπίνο, Λιάβας (72' Μπακάκης), Ντουάρτε, Μλάντεν, Μάλης, Σίλβα (72' Ανιόρ), Τσιγγάρας, Μπαλντασάρα, Πέρες, Ντίαζ (85' Σενγκέλια), Καρέλης (85' Πέντρο).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Λιάσος, Ριένστρα, Τζίνο, Παμλίδης (79' Ροσέρο), Τζίμας (90+4' Μπάλαν), Μπατίστ (58' Γκάρο).

Ειδήσεις σήμερα:

RSV - Abrysvo: Το πρώτο εμβόλιο για τον συγκυτιακό ιό

Οπαδική βία: Επίθεση σε 14χρονους - Πως τους έστησε παγίδα ομάδα 9 ατόμων

Καλαμάτα: Καυστική ουσία “έστειλε” 5 εργαζόμενους στο Νοσοκομείο