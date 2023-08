Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο: Παραιτήθηκε και ο αναπληρωτής διευθυντής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι παραιτείται ο διευθυντής, υπέβαλλε την παραίτησή του και ο υποδιευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.

-

Μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Χάρτβιχ Φίσερ από τη διεύθυνση του Βρετανικού Μουσείου νωρίτερα σήμερα, και ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου Τζόναθαν Ουίλιαμς συμφώνησε να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του έως ότου ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη έρευνα για τις κλοπές στο λονδρέζικο μουσείο, μετέδωσε το BBC.

Η ανακοίνωση του Βρετανικού Μουσείου ανέφερε ότι ο Ουίλιαμς συμφώνησε να "αποχωρήσει οικειοθελώς" από τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη έρευνα για τις κλοπές και ότι αυτό έχει "άμεση ισχύ".

Άμεση ισχύ έχει και η παραίτηση του διευθυντή του μουσείου Χάρτβιχ Φίσερ για την αποτυχία στις έρευνες του μουσείου για τις κλοπές αντικειμένων από τις συλλογές του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: Καυστική ουσία “έστειλε” 5 εργαζόμενους στο Νοσοκομείο

Τεντόγλου - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: η απονομή του χρυσού μεταλλίου (εικόνες)

Φωτιά στον Έβρο - Νεκροί μετανάστες: Δραματικά στιγμιότυπα από τις τελευταίες τους στιγμές (βίντεο)