ΗΠΑ: Το σχόλιο του Μπάιντεν για την φωτογραφία σύλληψης του Τραμπ (βίντεο)

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απαθανατίστηκε να κοιτάζει αγέλαστος την κάμερα στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε αργά την Πέμπτη, όμως...

Ο Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή επικρότησε την φωτογραφία σύλληψης του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο προκάτοχός του στην αμερικανική προεδρία είναι ένας «όμορφος τύπος».

«Το είδα στην τηλεόραση. Όμορφος άντρας», είπε χαμογελώντας ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη φωτογραφία σύλληψης (mug shot) του μεγάλου πολιτικού του αντιπάλου.

Joe Biden was BOOED while being asked about Trump's mugshot!!!pic.twitter.com/Uf2y4SeGT8 — Graham Allen (@GrahamAllen_1) August 25, 2023

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε την Πέμπτη (24/8) ο πρώτος νυν ή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που υποβλήθηκε στη νομική διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και κρατήθηκε για 20 λεπτά σε φυλακή της Ατλάντα με την κατηγορία της συνωμοσίας για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στη Τζόρτζια.

Αφού πλήρωσε εγγύηση 200.000 και αφέθηκε ελεύθερος ανάρτησε στο X (πρώτη Twitter) την ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη σύλληψή του στο κρατητήριο του δικαστηρίου της κομητείας Φούλτον.

«Επέμειναν σε μια φωτογραφία σύλληψης και συμφώνησα να το κάνω», είπε ο Τραμπ στο Fox Digital μετά το γεγονός. «Αυτή είναι η μόνη φορά που έχω κάνει ποτέ mug shot», παραδέχθηκε ο 77χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

