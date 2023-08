Κοινωνία

Φωτιές σε Πάρνηθα, Έβρο και Βοιωτία: συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ποια είναι η εικόνα από τα μεγελύτερα πύρινα μέτωπα στην χώρα.

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα πύρινα μέτωπα σε Πάρνηθα, Έβρο και Βοιωτία. Η εικόνα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική είναι καλύτερη και σημαντικά βελτιωμένη με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται τώρα στην ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαρυάς Έβρου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλο το βράδυ έδιναν μάχη προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην Πάρνηθα υπάρχουν ενεργές διάσπαρτες εστίες στη νοτιοδυτική της πλευρά, στο Φρούριο της Φυλής. Συνολικά επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 77 οχήματα, και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα αναμένεται να ενισχυθούν με άλλα 4 αεροσκάφη.

Στον Έβρο το πιο ενεργό μέτωπο εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαρυάς Έβρου προς Αισύμη. Στην Δαδιά στο νότιο κομμάτι έχει περιοριστεί η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται δυτικά του χωριού Κοτρωνιά Έβρου. Στη Λευκίμμη αλλά και στις περιοχές Μεσημβρία προς Δικέλλα καθώς και στη βόρεια πλευρά στην περιοχή Κοίλα δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου παραμένουν ισχυρές. Συγκεκριμένα επιχειρούν 295 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 85 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στη Ροδόπη, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Καλή εικόνα παρουσιάζουν και οι πυρκαγιές στη Βοιωτία. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο Στείρι Βοιωτίας υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες προς τον λόφο απέναντι από το Κυριάκι. Στον Πρόδρομο και στο Σαράντι Βοιωτίας δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στην Υλίκη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να σβήσουν οποιαδήποτε διάσπαρτη εστία εντοπίζουν καθώς η φωτιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί ενώ στον Ταρσό Βοιωτίας υπάρχουν διάσπαρτες εστίες οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας η αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική έχειαντιμετωπιστεί.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε 4 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, πολλές διάσπαρτες εστίες έπληξαν την περιοχή της Βάρης, της Βούλας και του Κορωπίου, από κεραυνούς που έπεσαν στην περιοχή.

