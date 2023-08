Κοινωνία

Φωτιές στον Μαραθώνα: Εστίες σε Γραμματικό και Βαρνάβα (εικόνες)

Πολλές εστίες φωτιάς από κεραυνούς έχουν ξεσπάσει στην Αττική το πρωί του Σαββάτου.

Φωτιά κοντά σε κατασκήνωση, στο Γραμματικό, στον Μαραθώνα Αττικής ξέσπασε στις 09:40 ο πρωί του Σαββάτου σημαίνοντας συναγερμό στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η φωτιά μαίνεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση τόσο ισχυρών επίγεων δυνάμεων, όσο και εναέρων μέσων για ρίψεις νερού από αέρος.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Γραμματικό. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Στην επαρχιακή οδό Μαραθώνα - Καπανδριτίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Ραμνούντος από το ύψος της Αγίας Μαρίνας

Στο σημείο Προφήτη Ηλία προς την περιοχή Σέσι.

Μέτωπο φωτιάς ξέσπασε και στον Βαρνάβα, πλησίον της Ιεράς Μονής Άξιον Εστί αλλά και στο νεκροταφείο, επίσης απο κεραυνό. Ζητήθηκαν και εναέρια μέσα για την φωτιά που καίει κοντά στο μοναστήρι. Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στο οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση για τις επίγειες δυνάμεις και έχει πάρει ήδη διαστάσεις. Στην περιοχή του Μαραθώνα επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και λίγο μετά τις 08:40 του Σαββάτου μετά από κλήση για φωτιά στο Καλέντζι Μαραθώνα, με αναφορά για εστία φωτιάς σε κοντινό σημείο στο νεκροταφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο

Λίγο πριν από τις 07:00 τα ξημερώματα είχε ξεσπάσει φωτιά από κεραυνούς πάλι στο Γραμματικό, στην περιοχή της Ραμνούντας, ενώ υπάρχουν περιστατικά πυρκαγιών από κεραυνούς σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς μετά από πτώση κεραυνών, προκλήθηκαν σε τρία σημεία στην Αγία Μαρίνα του Δήμου Κρωπίας

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ήταν άμεση με αποτέλεσμα οι φωτιές να σβήσουν πριν να επεκταθούν. Πάνω από 270 κεραυνοί σε μία ώρα με αποτέλεσμα να προκληθούν φωτιές σε Βάρη, Βούλα, Γραμματικό, Καλέντζι αλλά και στο Κορωπί. Ευτυχώς, όλες αντιμετωπίστηκαν άμεσα





Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για το Σάββατο 26 Αυγούστου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

