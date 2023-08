Πολιτική

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

Ποια θέματα συζητήθηκαν στην πολύωρη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου, υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Τρόοδος

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε χθες πολύωρης σύσκεψης με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, με αντικείμενο τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών προς υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης.

Στη σύσκεψη, που ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ, συμμετείχαν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Επίτροποι Ισότητας των Φύλων και Περιβάλλοντος.

Σε γραπτή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι κατά τη σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε τους στόχους που η Κυβέρνηση θέτει προς υλοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που η Κυβέρνηση θα προωθήσει.

Στόχος της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός ενόψει της προετοιμασίας του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, του πρώτου που η παρούσα διακυβέρνηση θα υποβάλει, ο οποίος θα αποδίδει και το στίγμα της διακυβέρνησης, αλλά και ενόψει της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Βασικός άξονας του Κυβερνητικού Έργου αποτελεί και η υλοποίηση όλων των οροσήμων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και η προετοιμασία ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και οι Επίτροποι παρουσίασαν τα Σχέδια Δράσης των χαρτοφυλακίων τους και έγινε ενδελεχής συζήτηση και σφαιρική ανταλλαγή απόψεων επί όλων των θεμάτων. Τα Σχέδια Δράσης, όπως έχουν διαμορφωθεί θα αποτελούν οδικό χάρτη του κάθε Υπουργείου και θα παρουσιαστούν δημόσια το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της λογοδοσίας της Κυβέρνησης.

Όραμα της Κυβέρνησης παραμένει ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του κράτους μέσα από την υλοποίηση σύγχρονων μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή πολιτικών που να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα σύγχρονο, ψηφιακό κράτος με μια σταθερή και ισχυρή οικονομία, με απλοποιημένες, άμεσες διαδικασίες που να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τους πολίτες και να δημιουργούν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.

Το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί το μεγάλο Κοινωνικό Συμβόλαιο του με τους πολίτες, ένα ανθρωποκεντρικό, εκσυγχρονιστικό και πολυδιάστατο μοντέλο διακυβέρνησης.

