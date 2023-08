Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Το 36% πληρώνει επιπλέον φόρο

Η “ακτινογραφία” της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Αναλυτικά στοιχεία και τρόποι πληρωμής. Εκατοντάδες χιλιάδες δεν έχουν υποβάλλει δήλωση. Πότε εκπνέει η προθεσμία.

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σχεδόν 280.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη φανεί συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού με την Εφορία.

Η σχετική προθεσμία εκπνέει την προσεχή Πέμπτη το μεσημέρι και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είχαν υποβάλλει δήλωση 6.145.201 φορολογούμενοι έως και την Παρασκευή, δηλαδή ποσοστό 95,6% αυτών που είχαν υποβάλλει πέρυσι (6.426.032 δηλώσεις).

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία για το 64% των δηλώσεων δεν προκύπτει επιπλέον φόρος, αφού το εκκαθαριστικό είτε είναι μηδενικό είτε πιστωτικό. Αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν:

Με μηδενικό εκκαθαριστικό είναι το 48,03% των δηλώσεων, δηλαδή 2.951.544. Με πιστωτικό εκκαθαριστικό είναι το 16,77%, δηλαδή 1.030.552 δηλώσεις και το μέσο ποσό επιστροφής να διαμορφώνεται στα 387 ευρώ. Από αυτούς οι 691.706 φορολογούμενοι που δεν είχαν χρέη προς την Εφορία έχουν ήδη λάβει το ποσό της επιστροφής, ενώ για τους υπόλοιπους έχει γίνει συμψηφισμός με χρέη που είχαν. Με χρεωστική εκκαθάριση είναι 2.199.985 δηλώσεις ή ποσοστό 35,8%. Το μέσο επιπλέον ποσό που καλούνται να καταβάλλουν οι εν λόγω φορολογούμενοι να ανέρχεται σε 1.471 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι εκείνοι που δεν είχαν υποβάλλει δήλωση μέχρι τις 31 Ιουλίου και το έπραξαν στη συνεχεία θα πρέπει να πρέπει να πληρώσουν διπλή δόση, αυτή του Αυγούστου αλλά και εκείνη του Ιουλίου.

Σε ότι αφορά την έκπτωση του 3%, αυτή έχει πάψει να ισχύει για εκείνους που δεν υπέβαλαν τη δήλωση τους μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η τελευταία δόση είναι προγραμματισμένο να καταβληθεί στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024.

Για όσους φορολογούμενους προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το φόρο με διάφορους τρόπους και σε περισσότερες από 8 δόσεις που παρέχει το υπουργείο Οικονομικών.

Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα στους οφειλέτες του δημοσίου να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να αποπληρωθεί:

Εφάπαξ καταβολή. Αν ο λογαριασμός της Εφορίας είχε εξοφληθεί στο σύνολό του έως και 31 Ιουλίου, ο φορολογούμενος εξασφάλιζε έκπτωση 3%.

Πάγια ρύθμιση. Η πάγια ρύθμιση προσφέρει έως 24 δόσεις οι οποίες όμως είναι έντοκες. Το επιτόκιο φτάνει στο 4,5% για τις 12 δόσεις και πάνω από το 6% για τις 24 δόσεις. Για την ένταξη στη ρύθμιση δεν χρειάζεται να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη καμία δόση της οφειλής του εκκαθαριστικού. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση

Για εκείνους που έχουν πιστωτική κάρτα και το διαθέσιμο όριο μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα να σημειωθεί ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση ή θα υποβάλλουν τις επόμενες ημέρες και διαπιστώσουν λάθη οι παραλείψεις που αυξάνουν τον τελικό λογαριασμό, τότε έχουν την δυνατότητα για την υποβολή νέας, τροποποιητικής αυτή τη φορά, φορολογικής δήλωσης, χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο. Αυτό βέβαια θα πρέπει να συμβεί έως τις 31 Αυγούστου, μετά θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία πρόστιμο.

Επίσης, να σημειωθεί θα μπορούν, εφόσον αυτό απαιτείται, να συνυποβάλλουν εκ νέου, μαζί με την διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα έντυπα Ε2 ή και Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Στην περίπτωση εκείνη που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

