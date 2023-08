Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου

Ο νεαρός έχασε την ζωή του, όταν το όχημα με συνολικά τέσσερις επιβάτες βγήκε από τον δρόμο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων επιβαινόντων. Πώς έγινε το δυστύχημα.

Τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 5.30 τα ξημερώματα 1χλμ έξω από το λιμάνι Μαντουδίου στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, δυο αγόρια και δυο κορίτσια ξέφυγε από το δρόμο και ανατράπηκε.

Από την ανατροπή, σύμφωνα με το eviatop.eu έχασε τη ζωή του ο 22χρονος οδηγός φοιτητής της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Μηχανιώνα, ενώ οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος κάνει το Α.Τ. του Μαντουδίου.

