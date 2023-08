Παράξενα

Εύβοια: γυναίκα χαστούκισε ιερέα για τις... νέες ταυτότητες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Εύβοια, όταν μια γυναίκα χειροδίκησε κατά ιερέα.

-

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στα Ψαχνά Ευβοίας μεταξύ μιας 45χρονης γυναίκας και ενός 66χρονου ιερέα.

Σύμφωνα με τον ιερέα, όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα ζήτησε το λόγο από εκείνον γιατί δεν πήρε θέση στο κήρυγμά του για το ζήτημα σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες.

Ο κληρικός, όπως μεταδίδει το ekklisiaonline, της απάντησε πως αυτό δεν είναι ζήτημα πνευματικό, δεν αφορά την Εκκλησία και ίσως θα πρέπει να αναζητήσει απαντήσεις από πιο αρμόδιους.

Τότε η γυναίκα εξοργίστηκε, άρχισε να φωνάζει και να βρίζει τον ιερέα με χαρακτηρισμούς όπως προδότη, πουλημένε, νεοταξίτη, λέγοντας πως είδε στο διαδίκτυο γέροντα από το Άγιο Όρος να φωνάζει να μην πάρουν τις ταυτότητες.

Ο 66χρονος κληρικός της απάντησε να μην πιστεύει ότι βλέπει στο διαδίκτυο και τότε εκείνη ξέσπασε και έφτασε μέχρι και στο σημείο να τον χαστουκίσει μπροστά στον κόσμο.

To περιστατικό έληξε με την παρέμβαση του συζύγου της 45χρονης γυναίκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: Πρεμιέρα με το δεξί κόντρα στην Ιορδανία (εικόνες)

Οπαδική βία - ΕΛΑΣ: “Ντου” σε γραφεία συνδέσμων ποδοσφαιρικών ομάδων (εικόνες)

Ινδία: πολύνεκρη φωτιά σε τρένο (βίντεο)