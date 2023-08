Κοινωνία

Επεισοδιακή καταδίωξη ανήλικου διακινητή παράτυπων μεταναστων

"Κινηματογραφικήή" ήταν η σύλληψη του ανήλικου διακινητή από τους αστυνομικούς.

Στη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού και ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στο Κιλκίς, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου του οχήματος που οδηγούσε ο ανήλικος, ο οποίος αρχικά προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς χωρίς επιτυχία, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 4 αλλοδαπούς, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό τη διευκόλυνση της μη νόμιμης εξόδου τους από τη χώρα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης.

