Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα τα επιδόματα που πληρώνονται την εβδομάδα που έρχεται από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

-

Κατά την περίοδο 28 Αυγούστου εως 1η Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2,2 δις. ευρώ σε 4.119.028 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 28 Αυγούστου εως 1η Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 28 Aυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 19,3 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 5,6 εκατ. ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν.4778/21) μηνός Σεπτεμβρίου 2023 σε 15.000 συνταξιούχους

· Από τις 28 Αυγούστου έως τις 30 Αυγούστου θα καταβληθούν 2.178.842.961 ευρώ για 4.063.878 κύριες και επικουρικές συντάξεις.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

14 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

15 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

6,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

4 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

ΗΠΑ: Το σχόλιο του Μπάιντεν για την φωτογραφία σύλληψης του Τραμπ (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου