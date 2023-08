Παράξενα

Νονά είπε λάθος το όνομα του μωρού σε βάφτιση (βίντεο)

Επική γκάφα νονάς σε βάφτιση, προκάλεσε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.

-

Με «διπλωματικό επεισόδιο» απειλήθηκε η βάφτιση ενός κοριτσιού, λόγω ενός λάθους της νονάς στο πλέον σημαντικό και φλέγον ζήτημα: αυτό του ονόματος, με αποτέλεσμα η μητέρα του παιδιού να φλερτάρει με το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η νονά μπερδεύτηκε και στο «όνομα αυτής» απάντησε «Χριστίνα», που ήταν το δικό της όνομα.

«Χριστίνα» είπε κι ο παπάς, με τη μητέρα να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί και να τελεί σε εμφανές σοκ. Ωστόσο κατάφερε να ψελλίσει: «Εδώ της μπέμπας;».

Το πρόβλημα λύθηκε χάρη στον λεπτό χειρισμό του ιερέα που έσπευσε σε διευκρινίσεις, εξηγώντας ότι ζήτησε από τη νονά το όνομα της μπέμπας.

«Αααααα! Το παιδί; Συγγνώμη! Το δικό μου νόμιζα...», είπε, με τη μάνα να βάζει τα γέλια, χωρίς να έχει συνέλθει από το σοκ.

«Πώς θα το πούμε;» επανήλθε ο παπάς, που ήθελε να προλάβει τυχόν παρεξηγήσεις, προβλήματα ή και μαλλιοτραβήγματα.

«Παρασκευής» απάντησε η νονά με τον ιερέα και πάλι να διορθώνει, θέλοντας προφανώς να διασώσει και την τιμή μιας κουμπαριάς που παραλίγο να τελειώσει άδοξα αμέσως μόλις ξεκίνησε: «Και το όνομα αυτής… Παρασκευή!», με τη μητέρα επιτέλους να ηρεμεί και να ξεσπά σε γέλια.