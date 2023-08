Κοινωνία

ΕΔΕ για τον αστυνομικό που διακινούσε ναρκωτικά

Ηγετικό μέλος της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά ήταν ο αστυνομικός που συνελήφθη.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε σε βάρος αστυνομικού που συνελήφθη στις 21/8/23 με την κατηγορία της συμμετοχής και μάλιστα ως αρχηγικό μέλος σε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Αττική.

Παράλληλα ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την επομένη λήξης της κατάστασης διαθεσιμότητας στην οποία έχει ήδη τεθεί για άλλα ποινικά αδικήματα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν εφτά (7) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός, ενώ σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους το οποίο και αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και παραβάσεων των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και του τελωνειακού κώδικα.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα έξι (6) άτομα για –κατά περίπτωση- διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, τα οποία δεν συνελήφθησαν, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Όπως πρόεκυψε από την επισταμένη έρευνα και συνδυαστική μελέτη του προανακριτικού υλικού, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με διακριτούς και κατανεμημένους ρόλους και συγκεκριμένα:

• Τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία ο ένας αστυνομικός, εισήγαγαν τις ναρκωτικές ουσίες στη χώρα μας από την Ισπανία, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, για τα οποία είχαν δηλωθεί ανύπαρκτα στοιχεία παραλήπτη,

• δύο μέλη της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένα για την παραλαβή των εν λόγω δεμάτων ενώ,

• την πώληση στους υποψήφιους πελάτες αναλάμβαναν τα δύο ανωτέρω αρχηγικά μέλη καθώς και δύο έτερα μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, τα μέλη χρησιμοποιούσαν αποθήκη «καβάτζα» της οργάνωσης, ενώ παράλληλα λάμβαναν αυξημένα μέτρα προστασίας αποφεύγοντας να συνομιλούν μεταξύ τους μέσω συμβατικών τηλεφωνικών κλήσεων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των επικοινωνιών τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις, προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους:

• ναρκωτικές ουσίες: «μπλούζες»,

• ακατέργαστη κάνναβη: «παπαδάκια», «μπιτς», «φου», «μαύρο» και «αλβανικό»,

• υδροπονική κάνναβη: «σκου»,

• κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας: «τσόκο», «καφές», «κοκό» και «άσπρο».

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, χθες Δευτέρα 21Αυγούστου 2023, όταν μέλος της οργάνωσης παρέλαβε από αστυνομικό-υποδυόμενο τον υπάλληλο εταιρίας ταχυμεταφορών- ταχυδρομικό δέμα με κατεργασμένη κάνναβη (τύπου σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους 1,027 κιλά, το οποίο είχε προηγουμένως εισαχθεί στη χώρα μας και ως εκ τούτου συνελήφθη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 33,5 γραμμαρίων,

• κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 0,2 γραμμαρίων,

• -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, -8- τρίφτες ναρκωτικών ουσιών,

• -7- σπόροι κάνναβης

• -6- νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες, με έντονη οσμή ακατέργαστης κάνναβης,

• -5- συσκευασίες με χαρτάκια στριφτού αυτοσχέδιου τσιγάρου,

• πιστόλι με γεμιστήρα με έξι -6- φυσίγγια,

• αναδιπλούμενο μαχαίρι, -10- φυσίγγια,

• 2.070 ευρώ,

• -8- κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM,

• -4- φωτογραφίες τύπου ταυτότητας,

• αυτοκόλλητο συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς ταχυδρομικού δέματος,

• χάρτινο κυτίο όπου αναγράφεται ο αριθμός αποστολής ενός από τα ταχυδρομικά δέματα με τα οποία εισήχθησαν ναρκωτικές ουσίες στη χώρα μας,

• μεταλλικό κλειδί θύρας ξενοδοχείου,

• αποδεικτικό συναλλαγής,

• -10- αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων που δεν έφεραν την προβλεπόμενη αυτοκόλλητη ταινία φόρου κατανάλωσης και

• δίκυκλο όχημα.

Από την έως τώρα έρευνα, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2023, έχουν αποστείλει και παραλάβει στην κατοχή τους οχτώ (8) δέματα, με σκοπό την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα.

