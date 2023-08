Αθλητικά

Formula 1 – GP Ολλανδίας: Poleman ο Φερστάπεν στο “σπίτι” του

Πρωτιά για τον πρωταθλητή της Formula 1 και στην Ολλανδία.

Με διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Λάντο Νόρις, ο Μαξ Φερστάπεν (Ρεντ Μπουλ) πήρε άλλη μία pole position στο τρέχων παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα.

Η συγκεκριμένη, βέβαια, έχει ξεχωριστή σημασία για τον σχεδόν βέβαιο κι εφέτος πρωταθλητή, καθώς το αυριανό (27/08) γκραν πρι θα διεξαχθεί στην πατρίδα του, Ολλανδία και συγκεκριμένα στην πίστα του Ζαντφορτ.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας των οδηγών ήταν ο ταχύτερος στις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές, όπου οι εναλλαγές των καιρικών συνθηκών περιέπλεξαν την κατάσταση. Ο «πιλότος» της Ρεντ Μπουλ σημείωσε χρόνο 1:10.567 και έτσι θα εκκινήσει πρώτος το απόγευμα της Κυριακής, ενώ δίπλα του θα βρεθεί ο Λάντο Νόρις με ΜακΛάρεν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση (1:11.104).

Στην τρίτη θέση θα εκκινήσει ο οδηγός της Μερτσέντες, Τζορτς Ράσελ, ο οποίος έκανε χρόνο 1:11.294.

