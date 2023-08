Κόσμος

Φωτιές στον Καναδά: Κάηκε έκταση όση η Ελλάδα

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι πόλεων και χωριών αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Οι ειδικοί μιλούν για βιβλική καταστροφή - προϊόν της κλιματικής κρίσης.

Οι πυρκαγιές στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά ενισχύονται το Σάββατο λόγω του ανέμου και των υψηλών θερμοκρασιών υποχρεώνοντας τις αρχές να εκκενώσουν πλήρως την πόλη Χέι Ρίβερ, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών και των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση των Βορειοδυτικών Εδαφών διέταξε όλους όσους διαμένουν στην πόλη αυτή των 4.000 κατοίκων που βρίσκονται ακόμα εκεί, να πάνε στο αεροδρόμιο και να περιμένουν νέες οδηγίες.

"Οποιοσδήποτε παραμένει στο Χέι Ρίβερ το κάνει με δική του ευθύνη. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ή άμεσης επέμβασης", δήλωσε η κυβέρνηση των Βορειοδυτικών Εδαφών για την περιοχή όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα δύο τρίτα των 41.000 κατοίκων αυτής της τεράστιας περιοχής των Βορειοδυτικών Εδαφών καταφεύγουν τώρα σε γειτονικές επαρχίες, που απέχουν μερικές φορές σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα από τα σπίτια τους.

"Οι ακραίοι νοτιοδυτικοί άνεμοι έφεραν τη φωτιά κοντά στην πόλη κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, υποχρεώνοντας τις ομάδες και τα αεροσκάφη να αποσυρθούν και να ανασυνταχθούν σε ασφαλή απόσταση", δήλωσε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος αυτής της περιοχής, μιλώντας για "πολύ σοβαρή κατάσταση".

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν ένα πύρινο τείχος αρκετών χιλιομέτρων.

Ο Καναδάς βιώνει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών στην ιστορία του, λόγω κυρίως της εκτεταμένης ξηρασίας σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας και των υψηλών θερμοκρασιών στοN βορρά.

Το όριο των 150 εκατομμυρίων στρεμμάτων όπου έγιναν στάχτη ξεπεράστηκε αυτή την εβδομάδα -- μια έκταση μεγαλύτερη από την Ελλάδα-- αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στον Καναδά το 1989 και αφορούσε μια πλήρη περίοδο δασικών πυρκαγιών -- ενώ αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμη φέτος.

Σχεδόν 200.000 κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει δημιουργήσει πολύ πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τις πυρκαγιές.

