Παναθηναϊκός: Με “3άρα” τον Βόλο

Σε χαλαρούς ρυθμούς ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Βόλου και κοιτάζει προς...Ευρώπη.

ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Super League. Οι «πράσινοι», με επτά αλλαγές στη σύνθεσή τους σε σχέση με το προ ημερών παιχνίδι κόντρα στην Μπράγκα, διαχειρίστηκαν υποδειγματικά το ματς, «καθάρισαν» το τρίποντο απ' το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Τσέριν (11') και Ιωαννίδη (37') και ξεκουράζοντας βασικούς παίκτες στο δεύτερο 45λεπτο, έφτασαν σε τρίτο γκολ με τον Βέρμπιτς στο 74'. Πρώτη... αποστολή της σεζόν για το πρωτάθλημα «εξετελέσθη» για τον Παναθηναϊκό, καθώς νίκησε εύκολα τον Βόλο με 3-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και

Ο Παναθηναϊκός έχοντας από το ξεκίνημα του αγώνα την κατοχή της μπάλας, πίεσε εξαρχής τον Βόλο και μόλις στο 11ο λεπτό πήρε προβάδισμα στο σκορ. Από σέντρα του Παλάσιος, ο Κρούζλιακ έδιωξε πολύ άτσαλα την μπάλα πάνω στον πεσμένο Σιέλη κι ο Τσέριν από κοντά πλάσαρε εύστοχα, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 14’ οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ, όταν από την κάθετη πάσα του Παλάσιος, ο Βέρμπιτς έκανε ένα τρομερό τακουνάκι προς τον Ιωαννίδη, όμως ο Άλχο πρόλαβε την τελευταία στιγμή κι έδιωξε πριν σκοράρει ο φορ των «πράσινων».

Στο 33’ ο Κώτσιρας πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε με τα πόδια από τον Σιαμπάνη. Στο 37’ ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του, όταν από κόρνερ του Μπερνάρ, ο Ιωαννίδης με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον γκολκίπερ του Βόλου, κάνοντας το 2-0 για το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν δυνατά και στο δεύτερο 45λεπτο, με τον Αϊτόρ που πέρασε στη θέση του Παλάσιος να κάνει μία εντυπωσιακή κίνηση στο 50’ και να πλασάρει ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Στο 53’ από καλοτραβηγμένο φάουλ του Αϊτόρ, ο Βέρμπιτς έπιασε κεφαλιά-ψαράκι ελάχιστα άουτ.

ο Βόλος έχασε την πιο σημαντική ευκαιρία του στο παιχνίδι, όταν από ωραία κίνηση και πάσα του Τσοκάνη, ο Μωραΐτης βρέθηκε μέσα στην περιοχή σε θέση βολής, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 60'

Μετά από ένα «μουδιασμένο» δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει ξανά μετά το 70’ και στο 74ο λεπτό έφτασε σε τρίτο γκολ. Από πολύ ωραία σέντρα του Κώτσιρα, ο Βέρμπιτς που είχε κάνει κίνηση στο πίσω δοκάρι, «εκτέλεσε» τον Σιαμπάνη με το κεφάλι πραγματοποιώντας το 3-0 για το «τριφύλλι»

Στο 85’ ο Πάλμερ-Μπράουν επενέβη σωτήρια στο πλασέ του Μωραΐτη, μετά τον κακό υπολογισμό του Μπρινιόλι στην έξοδό του, ενώ στο 86’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε το πλασέ του Αράο από το όριο της περιοχής.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σιαμπάνης πρόλαβε να διώξει με το κεφάλι προ του Σπόραρ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης απέκρουσε και το πλασέ του Τζούριτσιτς.





Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)





Κίτρινες: Σένκεφελντ - Κόμπα, Κρούζλιακ, Τάχατος





Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:





ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον (70’ Πάλμερ-Μπράουν), Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν (46’ Αράο), Τσέριν, Παλάσιος (46’ Αϊτόρ), Μπερνάρ (82’ Τζούριτσιτς), Βέρμπιτς, Ιωαννίδης (58’ Σπόραρ).





ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Άλχο, Σιέλης, Κρούζλιακ, Λούνα (67’ Κίτσος), Τσοκάνης (81’ Μεταξάς), Γκλάβτσιτς (46’ Μπαριέντος), Μαχαίρας (67’ Τάχατος), Κόμπα, Ντέλετιτς, Μραζ (46’ Μωραΐτης).

