Αστέρας - ΟΦΗ: Εμφατική η πρώτη νίκη για τους Αρκάδες

Διέλυσαν τον ΟΦΗ αφήνοντάς τον να...χαρεί τη μόνη νίκη του στην 1η αγωνιστική.

Εκμεταλλευόμενος το πολύ καλό πρώτο του ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Χουλιάν Μπαρτόλο (14’) και Χουάν Μιριτέλο (21’) σημείωσαν τα γκολ για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς που στο δεύτερο ημίχρονο πιέστηκε αρκετά από τους Κρητικούς αλλά άντεξε και βρήκε τρίτο τέρμα στις καθυστερήσεις με τον Νίκο Καλτσά (90’+6’).

Οι Αρκάδες μπήκαν... αφιονισμένοι στο ματς. Ο Χουάν Μουνάφο δημιούργησε τις δυο πολύ καλές ευκαιρίες που σπατάλησαν Σίτο (2’) και Μιριτέλο (9’), αλλά οι δυο τους ήταν αυτοί που συνεργάστηκαν για το 1-0 στο 14’. Σέντρα του Σίτο, κεφαλιά-πάσα του Μιριτέλο, με τον Μπαρτόλο να ανοίγει από κοντά το σκορ. Προτού προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ήρθε και το δεύτερο γκολ.

Από εκτέλεση φάουλ του Ρίτζις Κρέσπι, ο Μιριτέλο πήρε την κεφαλιά νικώντας τον Χρήστο Μανδά – δοκάρι και μέσα – για το 2-0 στο 21’. Πρώτο γκολ, αλλά και ασίστ νωρίτερα, για τον 24χρονο Αργεντινό φορ που στην πρεμιέρα στην Τούμπα είχε κερδίσει κι είχε αστοχήσει σε πέναλτι. Κάπου εκεί οι Κρητικοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, μα η κεφαλιά του Λουίζ Φελίπε (28’) ήταν άστοχη ενώ το σουτ του Ερικ Λάρσον (33’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ούτε η κεφαλιά του Νουά Ντίκο δε βρήκε δίχτυα, μετά τη σέντρα του Γκούντμουντουρ Θοράρινσον, με τον Αστέρα Τρίπολης να κρατάει το προβάδισμα δύο τερμάτων. Με τριπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Βάλντας Νταμπράουσκας προσπάθησε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Γιον Τοράλ (59’), Φελίπε Γκαγέγκος (61’) και Πέδρο Μόσκερα (65’) απείλησαν την εστία του Παπαδόπουλου, χωρίς όμως ευτυχές αποτέλεσμα.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στο 70’ στο φάουλ του Θοράρινσον ενώ στο 87’ ο Ερβιν Τζουκάνοβιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή το πανέξυπνο τακουνάκι του Χουάν Νέιρα. Οι Αρκάδες βρήκαν, μάλιστα, την ευκαιρία, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, να πετύχουν και τρίτο γκολ. Ο Καλτσάς έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση και πλάσαρε τον Χρήστο Μανδά κάνοντας το τελικό 3-0.

Πρώτο «τρίποντο» και μάλιστα με εμφατικό τρόπο για τον Αστέρα Τρίπολης που έπιασε τον ΟΦΗ στους τρεις βαθμούς, με τους Κρητικούς να… μένουν στη νίκη της πρεμιέρας με τον Άρη.

