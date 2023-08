Κοινωνία

Πλατεία Αττικής: Τέλος στην αγωνία για αγνοούμενο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου "Το χαμόγελο του παιδιού"

Αίσιο τέλος έλαβε το Σάββατο το βράδυ η εξαφάνιση του 47χρονου Αντωνίου Λίμπερτ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στην Πλατεία Αττικής.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σώος και αβλαβής, συναντήθηκε με την οικογένειά του και σήμανε η λήξη του σχετικού συναγερμού των αρχών.

Στην ανακοίνωση του, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Η περιπέτεια του Αντώνιου Λίμπερτ, 47 ετών, έληξε σήμερα, 26/08/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Αντώνιος Λίμπερτ επέστρεψε στην οικεία του και είναι καλά στην υγεία του. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ενήλικα και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί. Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται".

