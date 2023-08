Κοινωνία

Πυροσβεστική για Πάρνηθα: Η έρευνα δεν “έδειξε” πυλώνα ρεύματος

Το Σώμα διαψεύδει δημοσίευμα των ημερών, επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει στην έρευνα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει έναρξη της πυρκαγιάς από πυλώνα.

Διευκρινίσεις σχετικά με αναφορά στον Τύπο για τα αίτια της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η προανακριτική διαδικασία διερεύνησης των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον Τύπο που επικαλείται «στοιχεία» αξιωματικών της πυροσβεστικής βάσει των οποίων η φωτιά στην Πάρνηθα πλησίον της Μονής Κλειστών σχετίζεται με πυλώνα υπερυψηλής τάσης, διευκρινίζεται ότι η προανακριτική διαδικασία διερεύνησης των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι τώρα να έχει προκύψει κάποιο σχετικό στοιχείο».

