Αθλητικά

AEK - Super League: Κινήθηκε αδέξια και αρκέστηκε στην ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα γκολ, οι σκόρερ, οι κάρτες και τα σημαντικά στιγμιότυπα της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

-

Με... στραβοπάτημα ξεκίνησε η AEK την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στην Super League. Οι πρωταθλητές έμειναν στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς. Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους ο Αλεξιτς στο 1ο λεπτό, ενώ ισοφάρισε ο Γκατσίνοβιτς στο 78'.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν στα... αποδυτήρια παραπάνω απ΄ότι έπρεπε. Αλλιώς, δεν εξηγείται το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν κλασική ευκαιρία στο 15ο δευτερόλεπτο (!) με τον Ματίας να αστοχεί εξ επαφής και άνοιξαν το σκορ αμέσως μετά με τον Άλεξιτς. Ο Πηλέας σέντραρε από δεξιά και ο Άλεξιτς με κεφαλιά έγραψε το 0-1 μετά απο 44"!

Η ΑΕΚ με πολλά νέα πρόσωπα και αλλαγμένη ενδεκάδα κατά 9/11 σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της, προσπάθησε να παίξει το ποδόσφαιρο που γνωρίζει καλά, με πίεση και γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Έχασε ευκαιρίες, ιδίως με τον Φαν Βέερτ, είχε δοκάρι με τον Πισάρο στο 31΄, αλλά παράλληλα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην αμυντική της λειτουργία. Κάθε φορά που κέρδιζε τη μπάλα ο Πανσερραϊκός υπήρχε «υποψία» μεγάλου κινδύνου για τον Αθανασιάδη και στο 27΄ ο Άλεξιτς δεν αντιλήφθηκε σωστά το χώρο, χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πλάσαρε γρήγορα, ενώ μπορούσε εύκολα να περάσει τον Αθανασιάδη.

Ο Αλμέιδα έπρεπε να πάρει ρίσκα από νωρίς στο β΄ ημίχρονο. Έτσι απέσυρε το νεαρό στόπερ Χρυσόπουλο (ντεμπούτο απόψε στη Super League), έβαλε στο ματς τον Πινέδα σε ρόλο δεξιού μπακ.

Η ΑΕΚ πίεσε και στο 61΄ βρέθηκε μια ανάσα από την ισοφάριση όταν ο Πισάρο κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Γκοτζαμανίδη. Όμως ο Φαν Βέερτ εκτέλεσε στο κέντρο του τέρματος και ο Χοβάν απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 68' ο Γιόνσον έχασε κλασική ευκαιρία με τον Χοβάν να αποκρούει ξανά, όπως έκανε και 2 λεπτά αργότερα στο σουτ του Πισάρο.

Μετά το 70ό λεπτό Αλμέιδα αποφάσισα να τα παίξει όλα για όλα, επιστρατεύοντάς όλες τις λύσεις που είχε στον πάγκο του. Μία από αυτές, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, έδωσε τη λύση στο 78ο λεπτό με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Με μεγαλύτερη ηρεμία πλέον η ΑΕΚ αναζητούσε τους διαδρόμους προς την περιοχή του Χόβαν, και στο 86' έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Γιόνσον να βλέπει και πάλι το Σλοβάκο τερματοφύλακα να αποκρούει. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να έχουν μείνει από δυνάμεις, αλλά ο χρόνος κυλούσε κι αυτό τους όπλιζε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Τελικά κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και στο υπόλοιπο του ενενηντάλεπτου αλλά και στα οκτώ έξτρα λεπτά που έδωσε ο διαιτητής και να κατακτήσουν τον πρώτο τους βαθμό μετά την επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς - Γκοτζαμανίδης, Ουεντραόγκο, Πεταυράκης, Θυμιάνης

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ (72' Γκατσίνοβιτς), Μήτογλου, Χρυσόπουλος (46΄ Πινέδα), Μοχαμάντι, Γαλανόπουλος (71' Σιμάνσκι), Ελίασον (71' Αραούχο), Πισάρο, Γιόνσον, Μάνταλος (79' Ζίνι), Φαν Βέερτ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Ντανκερλούι, Πεταυράκης, Γκοτζαμανίδης, Μπέργκστρομ, Στάικος (84' Στίνα), Ουεντραόγκο, Πηλέας (66' Τσαγκαλίδης), Μούργος (65' Μπαΐροβιτς), Ματίας (46΄ Θυμιάνης), Άλεκσιτς (65' Γούλερι)

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

Κακοκαιρία στη Τρίκαλα: Καταστροφές από το χαλάζι και την καταιγίδα (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου