Σεισμός στη Ρόδο

Που εντοπίζεται το επίκεντρο και τι μέγεθος είχε η δόνηση.

Σεισμός ταρακούνησε το νησί της Ρόδου.

Η σεισμική δόνηση ήταν μέγεθους 4,3 Ρίχτερ έγινε αισθητή τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 06:09, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Το επίκεντρο του σεισμού, ήταν μέσα στη θάλασσα, 17 χιλιόμετρα βόρεια του Έμπωνα.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 58 χιλιόμετρα.