Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα που καίνε στο νησί της Άνδρου.

Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά έδωσαν οι Αρχές στην Άνδρο προσπαθώντας να τη θέσουν υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πύρινη λαίλαπα να μην φτάσει σε σπίτια και τα κατάφεραν ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως χάθηκαν πολλά ζώα και μέλισσες.

H δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε το Σάββατο (26/8) από κεραυνό στην περιοχή Βιτάλι βορειοανατολικά της νήσου Άνδρου πήρε γρήγορα διαστάσεις και στις 14:15 σήμανε συναγερμός για εκκένωση του οικισμού Γίδες με μήνυμα που εστάλη από το 112.

Το μέτωπο προς Άνω Γαύριο τελικά κρατήθηκε από τις ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις που έφτασαν στην κορυφογραμμή και κατάφεραν να σπάσουν την πύρινη λαίλαπα σε μικρότερα κομμάτια.

Η κατάσταση όμως παραμένει πολύ δύσκολη στο Βιτάλι οπού εκεί βρίσκονται τα 3 από τα 4 μέτωπα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί ενισχύθηκαν και με 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα της ΠΕΠΥΔ Κρήτης, 10 πυροσβέστες από την 1η Ε.ΜΟΔ.Ε., 25 πυροσβέστες με 4 οχήματα από Γαλλία, και 10 εθελοντές με 3 οχήματα των Εθελοντικών Ομάδων, Βύρωνα, Κρυονερίου και Εκάλης Αττικής που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα το απόγευμα του Σαββάτου. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάηκε υδροφόρα

Το μεσημέρι του Σαββάτου στην τοποθεσία «Αγία Μαρίνα» κοντά στο μέτωπο που είχε ξεσπάσει στο Βιτάλι η φωτιά εγκλώβισε την υδροφόρα του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου και ο οδηγός αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει μέσα από τις φλόγες που είχαν κυκλώσει το σημείο. Αποτέλεσμα ήταν η υδροφόρα να καεί.

