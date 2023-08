Τζάκσονβιλ - Δολοφονία: Ρατσιστικά τα κίνητρα του δράστη (βίντεο)

Πώς οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για φανατικό πολέμιο των αφροαμερικανών.

Ρατσιστικό ήταν, όπως όλα δείχνουν, το κίνητρο του άνδρα ο οποίος το Σάββατο σκότωσε τρεις αφροαμερικανούς σε κατάστημα στο Τζάκσονβιλ, τη μεγαλύτερη πόλη της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν συνεχεία αυτοκτόνησε.

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε ο αρμόδιος σερίφης της περιοχής Τ. Γουώτερς ο οποίος δεν κατονόμασε το δράστη. Ο αστυνομικός σημείωσε: "Αιτία του εγκλήματος ήταν το φυλετικό μίσος. Ο δράστης μισούσε τους μαύρους. Ήταν ένας λευκό άνδρας περίπου 20 ετών και έδρασε μόνος του. Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και ήταν οπλισμένος με πιστόλι Glock και με τυφέκιο τύπου AR-15 στο οποίο ήταν χαραγμένες σβάστικες. Είχε συντάξει αρκετά "μανιφέστα" για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και την αστυνομία, στα οποία εξέφραζε το μίσος που έτρεφε για τους μαύρους ανθρώπους".

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του FBI Σέρι Ονξ ανέφερε:«Τα εγκλήματα που υποκινούνται από φυλετικό μίσος αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το FBI διότι έχουν σκοπό να απειλήσουν και να εκφοβίσουν μια ολόκληρη κοινότητα».

Το συμβάν σημειώθηκε αφού ο άνδρας οχυρώθηκε μέσα σε κατάστημα της πόλης, κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης με την αστυνομία. Μετά από λίγο επιδόθηκε σε αδιάκοπους πυροβολισμούς προς μαύρους ανθρώπους γύρω του. Η δήμαρχος Ντόνα Ντίγκαν από την αρχή αποκάλυψε ότι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το περιστατικό των μαζικών πυροβολισμών και έσπευσε στο σημείο επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η δημοτική σύμβουλος Τζου’Κόμπι Πίτμαν έκανε λόγο για τραγωδία και διαπίστωσε πρώτη ότι ο ύποπτος σκοτώθηκε και ο ίδιος. “Οι άνθρωποι σε αυτήν την κοινότητα, πληγώνονται και έχουν κάθε δικαίωμα. Ξέρετε, αυτό δεν έχει νόημα. Είμαι πολύ, πολύ θυμωμένη αυτή τη στιγμή”, είπε η Πίτμαν στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

