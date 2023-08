Πολιτική

Γεωργιάδης: Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι φιλεργατικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργος Αδωνης Γεωργιάδης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

-

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που πλέον βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, επιβεβαιώνει τις αρχικές μας δεσμεύσεις να πετύχουμε τον εξής διπλό στόχο: από τη μία την αύξηση της απασχόλησης και των δίκαια αμειβόμενων θέσεων εργασίας και από την άλλη την εφαρμογή νέων προστατευτικών κανόνων για τους εργαζόμενους, που αφορούν τόσο την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας όσο και την προάσπιση του δικαιώματος στην εργασία».

Αυτό δηλώνει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο, που φέρνει πραγματικές τομές και αντιμετωπίζει χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας.

Εστιάζοντας σε βασικά σημεία του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι η πλήρης εφαρμογή με ευέλικτο τρόπο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η αύξηση των προστίμων για την αδήλωτη εργασία, η δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες, η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και η επέκταση του δικαιώματος καταβολής του εποχικού επιδόματος, είναι μόνο μερικές από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, που δημιουργούν δικλείδες ασφαλείας και θωρακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι με τον κόσμο της εργασίας, είναι με τον απλό εργαζόμενο και το νομοσχέδιο ακριβώς αυτό διασφαλίζει: τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στόχος, όπως υπογραμμίζει, είναι να δημιουργούνται καθαρές σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, έτσι ώστε τελικά να μπορεί και η επιχείρηση να βάζει τα πράγματα σε τάξη και ο εργαζόμενος να λαμβάνει όλα αυτά που δικαιούται.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης προσθέτει ότι εφέτος σημειώθηκε ρεκόρ ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και, όπου διαπιστώθηκε παράβαση, επιβλήθηκαν πρόστιμα. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι οι «κεραίες» στο υπουργείο είναι πάντα ανοιχτές και, «όποτε χρειαστεί να παρέμβουμε, προκειμένου να προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα το κάνουμε χωρίς καθυστέρηση».

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας προαναγγέλλει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για 100.000 εργαζόμενους σε ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο δρομολογείται σε συνεργασία με τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ, ταυτόχρονα, σχεδιάζεται, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων για επανακατάρτιση και αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων.

«Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στην εύρεση εργατών γης σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως, για παράδειγμα, στην Κρήτη και, γι' αυτό, έχουμε ξεκινήσει, μέσω της ΔΥΠΑ, ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετακίνησης εργατών από περιοχές με υψηλή ανεργία σε περιοχές με υψηλή ζήτηση εργασίας. Αν αυτό δεν μπορέσει να λειτουργήσει, τότε θα πάμε και στις μετακλήσεις εργατικού δυναμικού» συμπληρώνει ο κ. Γεωργιάδης.

Όσον αφορά στους μισθούς, ο υπουργός Εργασίας σχολιάζει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να τους βελτιώσει και να δώσει πίσω στους εργαζόμενους αυτό που έχασαν, λόγω των μνημονίων. «Η διπλή αύξηση που έγινε, πριν από λίγους μήνες, στον κατώτατο μισθό είναι προς αυτή την κατεύθυνση» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι το υπουργείο επεξεργάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αποκατασταθούν ορισμένες αδικίες που ισχύουν, μέχρι σήμερα, όσον αφορά τους εργαζόμενους συνταξιούχους, αλλά και τους συνταξιούχους που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Τέλος, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων και, γενικότερα, για την αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ, ο υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι συνεχίζονται οι στοχευμένες δράσεις και η συστηματική δουλειά για την εύρυθμη και την αποτελεσματική λειτουργία του e-ΕΦΚΑ. «Η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση της συνολικής ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στο άμεσο μέλλον στην αυτόματη έκδοση των συντάξεων με ψηφιακό τρόπο και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα» διευκρινίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)