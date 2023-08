Πολιτική

Γεραπετρίτης: ταξίδι στην Τουρκία και συνάντηση με τον Φιντάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναμένεται να συζητήσουν οι δύο υπουργοί εξωτερικών.

-

'

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει, στις 5 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη εργασίας στην Τουρκία, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, Hakan Fidan.

Οι δύο Υπουργοί θα συζητήσουν θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων, καθώς και για περιφερειακές εξελίξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)