Τραμπ: Η φυλάκιση του επέφερε χρήματα

Απτόητη, παρά τις διώξεις, η προτίμηση των αμερικανών επιχειρηματιών υπέρ του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών και πρώην προέδρου της Αμερικής.

Σύμφωνα με το Bloomberg ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε 7,1 εκατ. δολάρια μετά την σύντομη κράτησή του στη φυλακή της Τζόρτζια την Πέμπτη, καθώς η εκστρατεία του προσπάθησε να αξιοποιήσει την ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε στη φυλακή, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ συγκέντρωσε 4,18 εκατ. δολάρια μόλις την Παρασκευή, το υψηλότερο ημερήσιο ποσό που έχει συγκεντρωθεί για την προεκλογική του εκστρατεία για το 2024. Η εκστρατεία του έχει συγκεντρώσει σχεδόν 20 εκατ. δολάρια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το διάστημα που αφορά τις δύο πιο πρόσφατες διώξεις του στην Ουάσιγκτον και τη Τζόρτζια.

Η συγκέντρωση χρημάτων επιταχύνθηκε αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παλαιότερα γνωστή ως Twitter. Απουσίαζε από τον Ιανουάριο του 2021 αλλά επέστρεψε για να δημοσιεύσει τη φωτογραφία του από την φυλακή. Την συνόδευσε με έναν σύνδεσμο προς την σελίδα συγκέντρωσης κεφαλαίων για την προεδρική του εκστρατεία.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που φωτογραφίζεται υπό κράτηση (mug shot). Η καμπάνιά του χρησιμοποιεί μάλιστα την φωτογραφία για να πουλήσει εμπορεύματα όπως μπλουζάκια, αφίσες και κούπες του καφέ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί έτσι να αξιοποιήσει τα νομικά του προβλήματα για να συγκρεντρώσει χρήματα και να διεκδικήσει την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Έχει κατηγορηθεί τέσσερις φορές τους τελευταίους πέντε μήνες. Μέχρι στιγμής, οι υποθέσεις του έχουν συσπειρώσει τους Ρεπουμπλικάνους στο πρόσωπό του, βοηθώντας να διευρύνει το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές εκλογές του κόμματος.

