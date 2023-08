Πολιτική

Φωτιά στον Έβρο - Αλεξανδρούπολη: Σύσκεψη ενημέρωσης του Κικίλια για τα πύρινα μέτωπα

Στον Έβρο ο Βασίλης Κικίλιας για να ενημερωθεί για την πορεία των πυρκαγιών.

Σύσκεψη ενημέρωσης του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, για την κατάσταση των πύρινων μετώπων στον Έβρο, πραγματοποιείται αυτή την ώρα, στην Αλεξανδρούπολη, σε αίθουσα του αεροδρομίου Δημόκριτος, όπου έφτασε νωρίτερα ο υπουργός.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Έβρου, Στ. Κελέτσης, ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρ. Μέτσιος, ο αντιπεριφερειάρχης Δ. Πέτροβιτς, ο δήμαρχος Σουφλίου Παν. Καλακίκος καθώς και εκπρόσωπος του δήμου Αλεξανδρούπολης

Μετά τη σύσκεψη, όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός θα πετάξει στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στον Έβρο, με super puma.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς του Έβρου εντοπίζεται στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς, ενώ αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας στη Δαδιά.

Στις επιχειρήσεις στον Έβρο συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με εθελοντές πυροσβέστες και δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

