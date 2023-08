Παράξενα

Πήγαν στο γάμο με... τις νταλίκες! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλο το κέντρο της πόλης απόλαυσε το θέαμα με την κεφάτη παρέα νέων παιδιών μέσα στα οχήματα.

-

Ένα απρόσμενο θέαμα σε γάμο στην Κοζάνη, έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς οι φίλοι τους, "έσκασαν" στον γάμο με... νταλίκες!

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα kozanimedia , η Κατερίνα Λύκου και ο Αλέξης Κόμπος παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Άγιο Αθανάσιο στην Κοζάνη και οι φίλοι του ζευγαριού τους έκαναν μια αστεία και ευχάριστη έκπληξη, αφού πήγαν στο γάμο οδηγώντας νταλίκες.

Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό και φυσικά τράβηξε τα βλέμματα όταν πέρασαν από την κεντρική πλατεία της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεία Μιχάλη Κατσούρη στον ΑΝΤ1: Να δοθεί αγώνας για να μην ξανασυμβεί τέτοιος θάνατος (βίντεο)

Στέφανος Κασσελάκης: Ποιος είναι ο 35χρονος που “φλερτάρει” με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΑΔΕ - Φοροδιαφυγή: 43 λουκέτα στο Αιγαίο για... ξεχασμένες αποδείξεις