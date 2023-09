Αθλητικά

Athens Flying Week 2023: Πλούσιο και εντυπωσιακό θέαμα για το ελληνικό κοινό

Τι έχουν να περιμένουν φέτος οι λάτρεις της αεροπορίας και των εναέριων επιδείξεων, από τη μεγάλη διοργάνωση στη Βάση Τανάγρας Βοιωτίας.

Το Σαββατοκύριακο 2-3 Σεπτεμβρίου, το βλέμμα μας στρέφεται στον ουρανό. Δεξιοτέχνες πιλότοι από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε μια μοναδική επίδειξη στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας Βοιωτίας και προσφέρουν ένα σπάνιο θέαμα. Φέτος, εκτός από τους συμμετέχοντες και το ελληνικό κοινό που θα παρακολουθήσουν το Athens Flying Week έρχονται από το εξωτερικό για το ξεχωριστό αυτό υπερθέαμα περίπου 7.000 επισκέπτες.

«Η Athens Flying week είναι ένας θεσμός που στόχο του έχει να παρουσιάσει και να αναδείξει το πτητικό μέσο. Ακόμη και για τα αεροπλάνα που πετάνε στις πολεμικές αεροπορίες, αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε, είναι οι πτητικές τους δυνατότητες. Εκτός από τα πολεμικά αεροπλάνα, έχουμε πάρα πολλά σμήνη όπως είναι οι Fursan που θα έρθουν από τα Εμιράτα, όπως είναι οι Saudi Hawks που θα έρθουν από Σαουδική Αραβία, όπως είναι PC-7 που θα έρθουν από την Ελβετία, όπως είναι οι Patrulla Aguila που θα έρθουν από την Ισπανία ή όπως είναι οι WeFly - το μοναδικό ακροβατικό σμήνος ΑμεΑ στον κόσμο που έρχονται από την γειτονική μας Ιταλία. Και βέβαια τα μεμονωμένα αεροπλάνα, ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής στα αεροπλάνα Luca Bertossio με το εντυπωσιακό Glider και φυσικά η AEGEAN που ακόμη δεν ξέρουμε τι θα πετάξει, γιατί συνήθως κάνει μια πτήση έκπληξη συνοδευόμενη από άλλα αεροπλάνα», αναφέρει το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Παναγιώτης Ποδηματάς.

Οι ομάδες που συμμετέχουν κάνουν πολύ εντατικές προπονήσεις για να συμμετάσχουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ.Ποδηματά, «έχουν αποκλειστεί και σπουδαίες ομάδες φέτος, όπως για παράδειγμα κάποιες χώρες που είναι κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα και δεν μπόρεσαν να πετάξουν για να προπονηθούν».

«Στα air shows οι συμμετέχοντες δείχνουν τις δυνατότητες που έχει η χώρα τους στο πτητικό μέσο. Όπως και η δική μας "εθνική ομάδα" πηγαίνει και συμμετέχει σε air shows σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Δείχνουμε τις δεξιότητες των Ελλήνων πιλότων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για να δούνε το Zeus να πετάει. Μόνο σε air shows μπορείς να τους δεις. Συμμετέχουν το πολύ σε πέντε air shows κάθε χρόνο και πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να τους δεις», σημειώνει ο κ. Ποδηματάς.

Οι ταξιδιώτες που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν τα air shows εντάσσονται σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού που λέγεται αεροπορικός τουρισμός. «Φέτος περιμένουμε πάνω από 7.000 ξένους οι οποίοι θα έρθουν για να παρακολουθήσουν το air show. Έχουμε πολλούς επισκέπτες που έχουν έρθει από την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Βραζιλία και φυσικά από την Ευρώπη, για να δούνε το φετινό μας air show. Είναι και τα περίπου 700 μέλη που συμμετέχουν. Φέτος επίσης, έχει γίνει το αδιανόητο: Γέμισε το αεροδρόμιο της Τανάγρας και χρειαστήκαμε τη βοήθεια της ΕΑΒ, τους χώρους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας μέσα στο αεροδρόμιο της Τανάγρας για να παρκάρουμε τα αεροπλάνα», υπογραμμίζει ο κ. Ποδηματάς και προσθέτει: «Επειδή κι εγώ είμαι άνθρωπος του τουρισμού, ως αντιπρόεδρος της HAPCO, είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του θεματικού τουρισμού. Για να καταλάβετε τα μεγέθη, στην Αγγλία, στο Ριαντ και σε κάποια άλλα air shows του εξωτερικού πηγαίνουν 60.000-80.000 άτομα για να τα παρακολουθήσουν».

«Είναι μια παγκόσμια γιορτή της αεροπορίας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε μια ομάδα που το οργανώνουμε εθελοντικά για 11 χρόνια όλοι μαζί, θα ήταν 12 αν δεν μεσολαβούσε η πανδημία», εξηγεί ο κ.Ποδηματάς. Ο ίδιος είναι πιλότος της γενικής αεροπορίας και πετάει εθελοντικά στις πτήσεις πυροπροστασίας ενώ στην οργανωτική επιτροπή είναι πιλότοι από όλες τις κατηγορίες.

Στις ομάδες επίδειξης συμμετέχει η "αφρόκρεμα" των πιλότων, διότι απαιτούνται εξαιρετικές δεξιότητες. «Δημιουργείται η ομάδα, ξεκινάει το training και όταν πάρει το OK από τους εκπαιδευτές είναι έτοιμο. Για παράδειγμα, και η ελληνική αεροπορία έχει μπει στο ρόλο του εκπαιδευτή, έχει εκπαιδεύσει τους Πολωνούς για να κάνουν το δικό τους air show», σημειώνει ο κ. Ποδηματάς.

Κάθε πτήση είναι μεγάλη ευθύνη. Το αεροπλάνο όμως έχει αυτή τη μαγεία του άγνωστου για πολύ κόσμο. Είναι η αιτία που σηκώνει κανείς το κεφάλι ψηλά για να το θαυμάσει. Σε προηγούμενες διοργανώσεις, η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τα 150.000 άτομα. Ακόμη κι εκείνοι που φοβούνται τα αεροπλάνα, σπεύδουν να παρακολουθήσουν τα air shows. «Η μεγαλύτερη αιτία που κάποιος φοβάται τα αεροπλάνα είναι επειδή δεν γνωρίζει, αν όμως πετάξει με έναν εκπαιδευτή θα καταλάβει πώς λειτουργεί. Για εμάς είναι "αδιανόητη" η πετοφοβία όταν με τα αυτοκίνητα γίνονται τόσα ατυχήματα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μια πτήση είναι η διαδρομή από και προς το αεροδρόμιο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ποδηματάς.

Σημειώνεται ότι στη φετινή διοργάνωση, οι Fursan Al Emarat, οι «Ιππότες» από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του σμήνους -που αποτελείται από επτά Aermacchi MB-339 NAT- στην Ευρώπη.

Ο κόσμος που θα παρακολουθήσει την 11η Athens Flying Week θα έχει την δυνατότητα να δει επίσης, το «stealth» μαχητικό 5ης γενιάς F-35, το γαλλικό Rafale Solo Display, το Eurofighter Typhoon από τη Σαουδική Αραβία, το βέλγικο F-16 Dream Viper, το F-16 Dannebrog 800 από τη Δανία.

Εκτός από τους Fursan Al Emarat, το «παρών» στην Athens Flying Week θα δώσουν οι Saudi Hawks από τη Σαουδική Αραβία, οι Ισπανοί Patrulla Aguila, οι Ελβετοί PC-7 Team και οι Ιταλοί WeFly - το μοναδικό ακροβατικό σμήνος ΑμεΑ στον κόσμο.

Από την Ελλάδα θα δούμε την «εθνική ομάδα» αεροπορικών επιδείξεων - το F-16 Zeus και το T-6 Daedalus - τα ελληνικά Rafale, F-4 Phantom και Mirage 2000-5, καθώς και όλα τα πτητικά μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την εντυπωσιακή επίδειξη ικανοτήτων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Στην Athens Flying Week συμμετέχουν επίσης το Skyvan της Aviation PhotoCrew, η ομάδα RC Kavala Acro Team και οι Hellenic Skydivers.

