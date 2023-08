Αθλητικά

Καλλιτεχνικό πατινάζ: Πέθανε η Αλεξάντρα Πολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τη νεαρή καναδή που γοήτευε το κοινό με τις επιδόσεις της στα παγκόσμια πρωταθλήματα καλλιτεχνικού πατινάζ.

-

Η Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ του 2014, Αλεξάντρα Πολ από τον Καναδά, πέθανε σε ηλικία μόλις 31 ετών. Η Alexandra Paul, η οποία διαγωνίστηκε στον χορό του πάγου με τον σύντροφό της Mitchell Islam και τερμάτισε 18η στους Αγώνες στο Σότσι, ενεπλάκη σε τροχαίο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Melancthon Township, μια αγροτική περιοχή του Οντάριο σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Η Πολ βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο με το αγοράκι της, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο παίδων για να νοσηλευτεί για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η Skate Canada λέει ότι η Paul ήταν ένα πραγματικό πρότυπο για τους επίδοξους skaters, επιδεικνύοντας τις αξίες της ανθεκτικότητας, της επιμονής και της αθλητικής συμπεριφοράς. «Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας της, η Alexandra και ο συνεργάτης της Mitchell Islam κέρδισαν πολλά διεθνή μετάλλια, κέρδισαν τρία μετάλλια στο Καναδικό Πρωτάθλημα και συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014», ανέφερε η Skate Canada σε μια δήλωση σχετικά με τον θάνατο της Paul. «Η δέσμευσή της για την αριστεία συνδυάστηκε μόνο με τη ζεστασιά και την καλοσύνη της, που την έκαναν αγαπητή στους συναθλητές, τους προπονητές και τους θαυμαστές της».

“Η Alex είχε μια χάρη πάνω της που εκτεινόταν πολύ πέρα από τον πάγο. Πάντα απέπνεε τόση καλοσύνη και ζεστασιά”, είπε η πρωταθλήτρια του 2014 στο Ice Dancing Meryl Davis. Εκτός από την ολυμπιακή της εμφάνιση, η Paul τερμάτισε 10η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2014 και κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων του 2010. “Με βαριά καρδιά το Skate Canada ανακοινώνει τον ξαφνικό θάνατο ενός αγαπημένου μέλους της κοινότητας πατινάζ μας, της Alexandra Paul. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους της Αλεξάνδρας και όλους όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν ”.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)