Εκλογές 2303: Οι Σπαρτιάτες στηρίζουν Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων

Τι αναφέρουν οι Σπαρτιάτες στην δήλωση με την οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρτη για τον Δήμο Αθηναίων.

Τον Ηλία Κασιδιάρη, για την υποψηφιότητα του οποίου υπάρχει ήδη ορυμαγδός αντιδράσεων, υποστηρίζουν οι Σπαρτιάτες για τον Δήμο Αθηναίων.

Η ανακοίνωση του κόμματος

"Η κακοδιοίκηση του Δήμου Αθηναίων είναι ένα φαινόμενο που είναι άρρητα συνδεδεμένο με την εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το γκρίζο αποτύπωμα της διοίκησης Κώστα Μπακογιάννη είναι ανεξίτηλο σε θέματα εγκληματικότητας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, στα έργα του «Μεγάλου Περιπάτου» που πήγε… περίπατο, και στις άδειες καταστημάτων, κυρίως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Αθηναίους πολίτες είναι ελλιπείς.

Η Αθήνα πλέον θυμίζει Καμπούλ, και η ανεξέλεγκτη παρουσία παράτυπων μεταναστών αποτελεί την βασική αιτία για τα περισσότερα προβλήματα των κεντρικών γειτονιών.

Τα ζητήματα εγκληματικότητας, ναρκωτικών, πορνείας, παραεμπορίου, υποβάθμισης κ.ά. εντείνουν την αίσθηση ανασφάλειας των Αθηναίων πολιτών.

Οπότε, ο πιο άμεσος νοητικός συσχετισμός των Αθηναϊκών γκέτο είναι με αυτά του Σικάγο, Ντιτρόιτ ή ακόμη και του Λος Άντζελες. Και αυτός ο νοητικός συσχετισμός παραπέμπει σε εικόνες καθημερινότητας γειτονιών που χαρακτηρίζονται από «ακραία φτώχεια» και εγκατάλειψη, που συνοδεύονται από διαλυμένες επιχειρήσεις, ανεργία, συμμορίες, εγκληματικότητα και καθημερινό φόβο.

Ο «πολιτισμός της φτώχειας» που διακρίνει την Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη, αναπαράγει τα προβληματικά κοινωνικά μοντέλα και ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πρωτεύουσα και οι γειτονιές της.

Υπό τις παρούσες συνθήκες η υποψηφιότητα του συνδυασμού «Ελεύθεροι Αθηναίοι», με επικεφαλής τον Ηλία Κασιδιάρη, θα μπορούσε να αποτελέσει ανάχωμα στην καταστροφική πορεία της Δημοτικής Αρχής της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Παρότι με τον κύριο Κασιδιάρη, έχουμε αρκετές ιδεολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις, εν τούτοις η υποψηφιότητά του ενδείκνυται προκειμένου να σταματήσει επιτέλους ο κατήφορος του Δήμου Αθηναίων υπό τη διοίκηση του Κώστα Μπακογιάννη.

Οι ψηφοφόροι των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» γνωρίζουν πολύ καλά τι θα επιλέξουν!

Καλή επιτυχία στον Ηλία Κασιδιάρη".

