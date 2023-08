Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα: Αστυνομικός πέθανε στην πύλη του νοσοκομείου

Τραγωδία στα Τρίκαλα με άνδρα να καταρρέει μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του που είναι έγκυος το πρώτο τους παιδί.

Τραγικό τέλος είχε ένας 45χρονος αστυνομικός από τα Τρίκαλα, ο οποίος κατάρρευσε μπροστά στην πύλη του νοσοκομείου.

Ο 45χρονος υπηρετούσε στην Αθήνα και βρισκόταν στο πατρικό του, στα Αμπελάκια Τρικάλων, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έσπευσε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Ωστόσο, δεν τα κατάφερε. Με το που έφτασε στο Νοσοκομείο, κατέρρευσε και πέθανε πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς.

Οι γιατροί άμεσα κατέβαλλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Τραγική φιγούρα, η σύζυγος του άτυχου 45χρονου η οποία μάλιστα φέρεται να εγκυμονεί το πρώτο τους παιδί.

Πηγή: trikalanews.gr

